القبض على طالب يتحدى الخطر بحركات استعراضية في شوارع الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية، مما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر في مدينة الإسكندرية.

بعد الفحص والتحريات، تم تحديد الدراجة النارية وقائدها، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، الذي اعترف بارتكاب الواقعة. كما تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الدراجة النارية وقائدها.