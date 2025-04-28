بـ 10 ملايين جنيه.. ضبط 85 كيلو حشيش وآيس في الإسماعيلية وسيناء

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، جهوده لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات. أسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية تم خلالها ضبط كميات كبيرة من المخدرات.

مديرية أمن جنوب سيناء:

تم ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة أبوزنيمة وبحوزته 80 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سيارة.

مديرية أمن الإسماعيلية:

تم ضبط عنصر إجرامي آخر في دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الآيس (شابو).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 10 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.