النيابة تبدأ تحقيقاتها في حادث سقوط سيدة من كوبري أحمد عرابي

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في حادث إصابة سيدة سقطت من أعلى كوبري أحمد عرابي عقب اصطدام سيارة ميكروباص بسور الكوبري.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على كوبري أحمد عرابي، اصطدمت بالسور، مما أدى إلى سقوط سيدة من أعلى الكوبري ووفاتها على الفور، فيما أصيب شخص آخر.

تم التصريح بدفن جثة السيدة المتوفاة، واستعلمت النيابة عن حالة المصاب لسماع أقواله، وتم التحفظ على سائق الميكروباص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى أحد الكباري في منطقة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

من خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين أن السيارة اصطدمت بسور الكوبري، مما تسبب في سقوط السيدة ووفاتها على الفور، بينما أصيب شخص آخر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تستمع الأجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان، ويتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.