أول تعليق من الداخلية بشأن قيام شاب بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء "أون لاين"

كتب- علاء عمران:

كشفت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية)، وبحوزته (45 قطعة سلاح أبيض - طبنجة صوت - هاتفان محمولان، ثبت بالفحص الفني احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وإنشائه الصفحة المشار إليها للترويج عن نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.