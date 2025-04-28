"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 73 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

أظهرت الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن العام. وأسفرت الحملة عن ضبط 324 قضية جلب مواد مخدرة، بإجمالي 364 متهمًا، وضبط 146 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهمًا، وتنفيذ 73,180 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 6 متهمين، وتحرير 21,822 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين: تم فحص (59) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود المكثفة لمكافحة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وفرض السيطرة الأمنية الشاملة.