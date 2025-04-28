مشهد مروع أعلى كوبري عرابي.. جثة طائرة ومصاب حالته حرجة

كتب - محمد شعبان:

شهد كوبري أحمد عرابي بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا نتج عنه حالة وفاة وإصابة شخص آخر، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين أعلى الكوبري المشار إليه.

أوضحت المعاينة المبدئية وقوع حادث مروري أمام معهد القلب الجديد، مما أسفر عن وفاة سيدة سقطت من أعلى الكوبري، فيما أُصيب آخر ونُقل إلى المستشفى.

وانتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ للمعاينة، انتظارًا لوصول النيابة العامة.