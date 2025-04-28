اندلاع حريق خلف مستشفى الرمد وسقوط طفل من الثالث بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب بكمي مخلفات خلف مستشفى الرمد بالجيزة دون إصابات.

مأمور القسم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بشارع عبود الزمر متفرع من البحر الأعظم، ودفع مدير إدارة الدفاع المدني بسيارة إطفاء إلى مكان البلاغ.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمخلفات خلف مستشفى المرد وتمام الإخماد دون امتدادها إلى المجاورات مع تنفيذ علمية التبريد لمنع تجددها.

في سياق آخر، أصيب طفل يدعى "خلف محمد" 4 أعوام، سقط من الطابق الثالث بمنزله بقرية نزلة الأشطر مركز أبو النمرس، ونُقل إلى مستشفى شبرامنت المركزي للعلاج.