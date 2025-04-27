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ليلة الأجانب في الجيزة.. كولومبية تسقط من البلكونة وإريتري ينهي حياته

10:54 م الأحد 27 أبريل 2025

أرشيفية- جثة

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة أفريقي داخل شقة ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

في وقت مبكر من صباح الأحد، تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رجل يحمل جنسية إحدى الدولة الأأفريقية بشارع ناهيا.

انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى محل البلاغ بعقار بشارع محمد كمال وعثر على جثة شخص من إريتريا يرتدي ملابسه وبجواره عقاقير طبية تبين أنها تخلص من حياته بتناول جرعة زائدة منها.

وفي الهرم، أصيبت سيدة كولومبية باشتباه كسور بالجسم إثر سقوطه من شرفة مسكنها في ظروف غامضة، ونقلت على إثرها إلى مستشفى الهرم للعلاج.

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جثة سقوط من علو كولومبيا الجيزة الهرم بولاق الدكرور
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