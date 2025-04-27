حريق داخل جراچ سيارات بالنهضة

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في جراج سيارات بجوار مسجد بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمساكن أطلس 1400.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش القطاع، وتبين اشعال النيران داخل جراج سيارات بجوار مسجد فاطمة الزهراء.

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر.