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سودانية ولدت في ليبيا وماتت في مصر بطريقة مأساوية

07:00 م الأحد 27 أبريل 2025

سقوط من علو - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة فتاة سودانية أسفل برج سكني بمنطقة المريوطية.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أفريقية بالمريوطية فيصل.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لفتاة سودانية ولدت في ليبيا تدعى "أميرة" عمرها 25 عاما فارقت الحياة إثر سقوطها من الطابق العاشر بالعقار رقم 23 بشارع أولاد قاعود.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث لحسم الأمر سواء تخلصها من حياتها أو سقوطها نتيجة اختلال توازنها.

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جثة سودانية المريوطية فيصل سقوط فتاة من علو
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