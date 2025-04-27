"سيب عليها كلب شرس".. مفاجآت بالجملة في فيديو "سيدة الغربية" الصادم

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمنا دفع شخص كلب شرس للهجوم على سيدة وعقرها وتوجه آخر لمالك الكلب والتعدى عليه بسلاح أبيض.

بالفحص تبين أن الواقعة قديمة بتاريخ 3 سبتمبر 2024، وتعود لمشاجرة بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية بين طرفين نتج عنها إصابتهما؛ إثر خلافات حول الجيرة وأمكن ضبط طرفى الواقعة فى حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيق وما زال أحد أطرافهما قيد الحبس الاحتياطى.

المركز الإعلامي لوزارة الداخلية أعلن في بيان له اليوم الأحد تحديد وضبط القائم على نشر المقطعين (عامل له معلومات جنائية) وأقر بإجراء تعديل على مقطعى الفيديو لإظهار الواقعة بكونها حديثة ونشرهما على صفحته لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.