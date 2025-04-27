الأموال العامة تحبط مخطط تاجر عملة حاول غسل 90 مليون جنيه

القاهرة - مصراوي:

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال متهم له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بنى سويف.

التحريات توصلت إلى أن المتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

وحاول صاحب السجل الإجرامي إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 90 مليون جنيه، واتخذت الداخلية الإجراءات القانونية.