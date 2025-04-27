تأجيل محاكمة 117 إرهابيًا في قضية "لجان حزب الحرية والعدالة" لـ21 يونيو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 117 عنصرًا إرهابيًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية "لجان حزب الحرية والعدالة"، إلى جلسة 21 يونيو، لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات من بينها: تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت إليهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب بأنواعه، من خلال جمع وحيازة ونقل أموال ومعلومات للجماعة الإرهابية مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، فضلًا عن اتهامهم بحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة الإرهابية، معدة لاطلاع الغير عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.