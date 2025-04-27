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تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية داعش حلوان" لـ21 يونيو

04:42 م الأحد 27 أبريل 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
أجلت الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 5 متهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش حلوان"، لجلسة 21 يونيو؛ لحضور المتهمين.

ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية تولوا قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن انضموا لتأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

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مجمع محاكم بدر قضية خلية داعش حلوان جماعة إرهابية
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