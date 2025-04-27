تفاصيل حادث تصادم بين 4 سيارات بكوبري أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

وقع حادث تصادم اليوم الأحد بين 4 سيارات أعلى كوبري أكتوبر في نطاق ميدان عبد المنعم رياض، مما تسبب في شلل مروري وتكدس كبير في حركة المرور.

أسفر الحادث عن توقف الحركة في اتجاهات الكوبري لفترة مؤقتة، حيث اصطدمت السيارات ببعضها البعض مما أدى إلى تدمير أجزاء من المركبات وتعطيل الحركة بشكل ملحوظ.

على الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتمكنوا من رفع الحطام وإزالة آثار التصادم من نهر الطريق بشكل سريع، مما أدى إلى إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بالكامل.

الحادث لم يسجل إصابات حتى الآن، وفقًا للتحقيقات الأولية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.