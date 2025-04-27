علاقة غير شرعية تنتهي بطفل سفاح بشوارع الهرم.. والمتهمان: "ابننا بس خوفنا من الفضيحة"

كتب- محمد شعبان:

علاقة غير شرعية جمعت عاملا وفتاة بمنطقة الهرم دفع ثمنها طفل سفاح عثر عليه الأهالي ملقى بالطريق.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على طفل ملقى بالطريق بدائرة قسم الهرم.

تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة توصلت إلى تورط عامل وفتاة في ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطهما.

أمام العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث فرقة الهرم اعترف المتهمان بتخلصهما من الطفل خشية افتضاح أمرهما بعد علاقة غير شرعية جمعتهما "ابننا بس خوفنا من الفضيحة".

تحرر محضر بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.