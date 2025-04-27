القبض على "مجرمين" يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عقب ورود معلومات وتحريات أكدت نشاط المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 12 فرد محلي الصنع – 2 خزينة – عدد من أجزاء الأسلحة والأدوات المستخدمة في التصنيع).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.