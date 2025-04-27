احذر الرادار.. المرور تضبط 44,790 مخالفة في 24 ساعة

كتب- صابر المحلاوي:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وذلك لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط، فضلاً عن الحد من الحوادث على الطرق.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط 44,790 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، حيث تم رصد العديد من المخالفات التي تم ارتكابها من قبل قائدي السيارات والدراجات النارية. من بين المخالفات التي تم ضبطها، تم تسجيل 777 مخالفة لسير السيارات بدون تراخيص قانونية، بالإضافة إلى 15 دراجة نارية مخالفة. كما تم ضبط 32,800 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة على الطرق، وهو ما يشكل خطراً على السلامة المرورية.

وفي سياق متصل، تم ضبط 16 مخالفة للمركبات التي تم إيقافها في أماكن عشوائية، وهو ما يساهم في تعطيل حركة المرور، إلى جانب 704 مخالفات للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وهي من المخالفات التي تزيد من احتمالات وقوع الحوادث. كما تم ضبط 20 مخالفة متعلقة بعدم التزام بعض السائقين بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها لضبط المخالفات المرورية، بما يضمن تطبيق القانون وتعزيز الأمان على الطرق.