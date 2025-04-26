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"الاستاند وقع عليهم".. مصدر أمني يكشف كواليس حادث حفل قصر البارون وحصيلة المصابين

09:54 م السبت 26 أبريل 2025

قصر البارون

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل حادث حفل داخل قصر البارون بصلاح سالم، مساء السبت.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن ستاند إنارة كبير الحجم انهيار فجأة وسقط على عدد من الحاضرين للحفل.

أضاف المصدر أن حصيلة الحادث 10 مصابين حالتهم العامة مستقرة، وتتنوع إصاباتهم بين جروح وكدمات واشتباه كسر ونقلوا إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج فيما خضع آخرون للعلاج بموقع البلاغ.

أكد المصدر أن فريق أمني وصل إلى موقع الحادث للمعاينة وسؤال منظمين الحفل والقائمين على إدارة القصر لتحديد ملابسات الواقعة كاملة لعرضها على النيابة العامة.

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