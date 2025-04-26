الطفلة كشفت المستور.. القصة الكاملة لـ ادعاء سيدة للاغتصاب في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة استغاثة مواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلالها تعرض زوجته للاعتداء عنوة داخل إحدى الفيلات بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، مع اتهامات للأجهزة الأمنية برفض تحرير محضر بالواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال الزوج، الذي أكد أن طفلته أفادت بتعرض والدتها للاعتداء أثناء عملها عاملة نظافة على يد عدد من الشباب، ليتقدم ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة.

وبمناقشة الزوجة أمام جهات التحقيق، أقرت بأنها توجهت بمحض إرادتها إلى إحدى الشقق بدعوة من أحد الأشخاص، بالاتفاق على مقابل مادي، وبرفقتها ابنتها الصغيرة، وعند حضور والدة مالك العقار وطردهم، انتقلوا إلى عمارة سكنية غير مأهولة، ثم إلى شقة أخرى تابعة لأحد أصدقائهم.

وأضافت الزوجة خلال استجوابها أنها اختلقت رواية التعدي خشية افتضاح أمرها أمام زوجها بعد علمه بالواقعة من الطفلة.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الشهود، من بينهم والدة مالك الشقة، التي أفادت بأنها شاهدت المجني عليها مع مجموعة من الأشخاص داخل العقار، فقامت بطردهم فورًا.

كما استمعت النيابة لأقوال أفراد من سكان المنطقة الذين أكدوا مشاهدتهم للمتهمين والمجني عليها أثناء مغادرتهم للفيلا.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان حقيقة الادعاءات وظروف وملابسات الحادث، مع استعجال تقرير التحريات الأمنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة، اثنان منهم لهم معلومات جنائية، واعترفوا خلال التحقيقات بارتكابهم الواقعة برضا المجني عليها وفق اتفاق مسبق.

وأمرت النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات لاستكمال سماع أقوال باقي الشهود وبيان مدى صحة الاتهامات.