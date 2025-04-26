"كان بمزاجها".. تفاصيل استغاثة مواطن بشأن الاعتداء على زوجته في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن بدعوى تعرض زوجته للاعتداء عنوة من قِبل آخرين بإحدى الفيلات بالجيزة، وادعاء رفض الأجهزة الأمنية تحرير محضر بالواقعة وإساءة معاملتهما.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا من عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، أفاد بتعرض زوجته، التي تعمل عاملة نظافة، للاعتداء أثناء قيامها بتنظيف شقة بدائرة القسم، أمام طفلتهما الصغيرة.

وبمناقشة الزوجة، أقرت باتفاقها مع ثلاثة أشخاص على التواجد معهم بمحض إرادتها داخل إحدى الشقق السكنية مقابل مبلغ مالي، وبرفقتها ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات. وخلال وجودهم بالشقة، حضرت والدة مالك العقار وطردتهم، مما دفعهم للانتقال إلى عمارة غير مأهولة، ثم لاحقًا إلى شقة أخرى برفقة أحد أصدقائهم.

واعترفت الزوجة بأنها اختلقت واقعة التعدي خشية افتضاح أمرها، بعد أن علم زوجها بما حدث من ابنتهما.

وأكدت التحريات صحة ما أدلت به الزوجة، وتم تحديد وضبط المتورطين الأربعة في الواقعة، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية، والذين أقروا بارتكابهم الواقعة برضا السيدة عقب الاتفاق معها، "كله كان بمزاجها".

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.