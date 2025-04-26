قرار جديد من المحكمة بشأن مقتل الطفلة "ساجدة" في السلام

كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة "9" جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، حجز محاكمة "إيمان" وجارها "رجب" في واقعة اغتصاب وقتل الطفلة "ساجدة" والتخلص من جثتها في إحدى مساكن ايجيكو، لجلسة 22 يونيو؛ للنطق بالحكم.

كانت كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن "إيمان. س"، و"رجب .ن"، في اليوم السابع من أكتوبر 2024، قتلا عمدًا المجني عليها الطفلة "ساجدة عمرو"، مع سبق إصرار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الأولى بيتت النية وفكرت برؤية وعقدت العزم على إزهاق روحها من أجل الانتقام من والدتها.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمة "إيمان" أعدت مُخططًا إجراميًا لقتل الطفلة وأحکمت تنفيذه، وما أن ظفرت بها حتى أطبقت على فاها كاتمة أنفاسها وراطمَة رأسها بالحائط، ومن ثم غمرت جسدها في المياه قاصدة من ذلك قتلها؛ بينما جثم المتهم الثاني فوقها حال احتضارها مستكملًا حلقات الاعتداء عليها قاصدًا من ذلك قتلها، فلفظت أنفاسها الأخيرة مُحدثين إصابتها التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.