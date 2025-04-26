خلية الاتجار بالعملة.. قرار قضائي جديد بشأن 35 متهمًا

كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 24 مايو؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وبسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، تولى المتهمون من الأول حتى الثامن قيادة جماعة إرهابية استخدمت القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلم الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما ساعد المتهمون من السادس والعشرين حتى الثاني والثلاثين الجماعة في تحقيق أهدافها.

وأكد أمر الإحالة أن جميع المتهمين اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب بغرض إرهابي.

وكشفت التحقيقات أن قيادات جماعة الإخوان في الخارج قدموا الدعم المالي لعناصر الجماعة داخل البلاد من خلال توفير الأموال للاتجار في النقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج، وغسل تلك الأموال عبر بعض الشركات غير المرصودة، مثل شركات الدعاية والمقاولات، بهدف تمويل عمليات عدائية والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.