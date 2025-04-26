النيران تلتهم مصنع كرتون وامتدت لمخزن خردة.. 8 حالات اختناق في حريق هائل بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص بضيق تنفس إثر حريق هائل اندلع داخل مصنع كرتون امتدت نيرانه إلى مخزن خردة مجاور بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية الأولى.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع أكتوبر ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل مصنع كرتون مكون من طابقين وامتداد الحريق إلى مخزن خردة بجوار المصنع مكون من دور واحد بمساحة 1500 متر.

وأسفر الحريق عن سقوط 8 حالات اختناق تم نقلها إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتصدى رجال الدفاع المدني للحريق.