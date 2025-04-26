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حريق بمصنع كرتون في أكتوبر.. والحماية المدنية تمنع امتداده (صور)

04:04 م السبت 26 أبريل 2025
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    حريق بمصنع كرتون في أكتوبر (1)
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    حريق بمصنع كرتون في أكتوبر (2)
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    حريق بمصنع كرتون في أكتوبر (5)
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    حريق بمصنع كرتون في أكتوبر (4)
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    حريق بمصنع كرتون في أكتوبر (7)
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    حريق بمصنع كرتون في أكتوبر (6)
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    حريق بمصنع كرتون في أكتوبر (3)
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كتب - علاء عمران:

اندلع حريق هائل داخل مصنع كرتون بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، حيث تكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع كرتون وبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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حريق هائل مصنع كرتون قوات الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة
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