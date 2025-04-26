أبرزها القيادة ليلًا بلا أنوار.. 5 مخالفات مرورية عقوبتها سحب رخصة القيادة لمدة عام

كب- أحمد أبو النجا:

يهدف قانون المرور المصري إلى حماية قائدي السيارات والركاب والمارة، من خلال تنظيم حركة السير وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى سحب رخصة القيادة لمدة قد تصل إلى عام كامل.

ونصت المادة رقم "72 مكررًا" من قانون المرور على مجموعة من المخالفات التي تستوجب سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن عام، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، ومن أبرز هذه المخالفات:

1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير قانونية:

سواء كانت اللوحات غير صادرة عن إدارة المرور المختصة، أو كانت بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من مسافة مناسبة.

2- القيادة ليلًا دون إضاءة الأنوار:

بما يشمل عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أو استخدام أنوار غير صالحة أو معدومة، مما يعرض قائد المركبة والآخرين للخطر.

3- قيادة مركبات النقل والسياحة بدون جهاز محدد السرعة:

بما فيها مركبات النقل الثقيل والنقل بنصف مقطورة والمقطورات، في حال عدم وجود جهاز ضبط السرعة رغم انتهاء مدة حظر تسييرها.

4 - قيادة أتوبيسات ونقل عام بدون جهاز تسجيل المعلومات:

يشمل ذلك أتوبيسات المدارس، السياحة، الرحلات، والنقل العام، التي لا تحتوي على جهاز آلي يسجل بيانات القيادة دون تدخل بشري.

5- نقل مواد أو بضائع محظورة:

قيادة مركبة محملة بمواد أو سلع يحظر القانون أو القرارات الإدارية تداولها أو نقلها، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والسلامة العامة.