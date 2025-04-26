بالأدلة والأختام.. سقوط محترف تزوير رسمي في قبضة الداخلية

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أن المتهم، الذي سبق اتهامه في قضايا جنائية، ويقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، يدير نشاطًا غير مشروع في تزوير المستندات باستخدام أدوات تقنية داخل مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالشرقية، وعُثر بحوزته على:عدد 2 خاتم حكومي مزور، وأجهزة وأدوات تستخدم في عمليات التزوير، وأصول وصور شهادات ومستندات مزورة أو معدة للتزوير، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات وارتكابه العديد من وقائع التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.