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ضبط عامل دليفري تحرش بسيدة أجنبية في التجمع الخامس

12:37 م السبت 26 أبريل 2025

ضبط عامل دليفري

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عامل توصيل طلبات (دليفري)، لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل قائد دراجة نارية أثناء سيرها أمام محل سكنها بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يعمل كعامل دليفري ومقيم بدائرة القسم.

كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة بحوزة المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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