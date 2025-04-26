خلاف عمل ينتهي بكدمة في العين.. القبض على عامل ضرب زميلته بمدينة نصر



كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر عاملة بأحد المطاعم من قيام زميل لها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

بالفحص، تبيّن أنه قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة من عاملة بمطعم كائن بدائرة القسم، تتضرر فيه من عامل يعمل معها بنفس المطعم، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب، مما أسفر عن إصابتها بكدمة بالعين.

وبإجراء التحريات وضبط المشكو في حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مُرجعًا ذلك إلى خلافات بينه وبين المُبلغة بسبب العمل، أعقبتها مشادة كلامية تطورت إلى تعدٍ متبادل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.