دعم تبادل الخبرات القضائية.. بروتوكول تعاون بين مصر وتركيا في مجال القضاء الدستوري

كتب- أحمد أبو النجا:

وقّع المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا، رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا، بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له إلى المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا، بناءً على دعوة رسمية للمشاركة في احتفالات العيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية.

وقد تم توقيع البروتوكول بحضور ممثلين عن أربعين دولة مشاركة في الاحتفال.

شهد مراسم التوقيع نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا: المستشار رجب سليم، والمستشار محمود غنيم، والدكتور محمد عماد النجار، والدكتور طارق شبل.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة.