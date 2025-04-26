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أمن الجيزة يكشف التفاصيل الكاملة لفيديو لصوص المحمول أعلى دائري البراجيل

12:18 ص السبت 26 أبريل 2025

المتهمون

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقطع فيديو ضجت به مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن سرقة هاتف محمول من راكب يستقل ميكروباص أعلى الطريق الدائري.

وحدة الرصد تابعت فيديو متداول باسم "فيديو البراجيل" يرصد سرقة هاتف محمول بأسلوب المغافلة من آخر يستقل سيارة ميكروباص متوقفة أعلى الطريق الدائرى وفر هارباً رفقة آخران مستقلين دراجة نارية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول "المستولى عليه" لدى عميلهم "سيء النية") والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

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ضبط لصوص المحمول دائري البراجيل مباحث الجيزة
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