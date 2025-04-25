استخراج جثة غريق من ترعة بمنشأة القناطر

انتشال سيارة سوزوكي من ترعة

كتب - محمد شعبان:

انتشلت فرق الإنقاذ النهري جثة سائق لقي مصرعه غرقًا إثر سقوط سيارته بترعة الرهاوي بمنشأة القناطر، الجمعة.

البداية تعود إلى تلقي مأمور مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة بقرية نكلا.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز ومفتش قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص سقوط سيارة سوزوكي في ترعة الرهاوي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق ويدعى "محمد.ص." 16 عاما، وأمكن انتشال جثة السائق والسيارة المنكوبة.