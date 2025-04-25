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"سطو مسلح في عالم سمسم".. مقاول يهدد صيدليًا وزوجته ببندقية لعبة بكرداسة

11:35 م الجمعة 25 أبريل 2025

المقاول

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة حقيقة منشور متداول بتعرض سيدة وزوجها لمحاولة سطو مسلح بالجيزة.

بتاريخ 25 الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة من صيدلى أنه حال سيره بالسيارة قيادته برفقة زوجته قطع الطريق أمام سيارة دون قصد فتتبعه قائدهت واعتدى عليه وزوجته بالسب وإظهار"بندقية" وتهديده بها.

أمكن فى حينه تحديد وضبط السيارة وقائدها مقاول مقيم بمنشأة القناطر، وعثر بحوزته على بندقية بلاستيكية "لعبة أطفال".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فى إطار اعتراضه على غلق السيارة قيادة المُبلغ الطريق أمامه، ولم تسفر التحريات عن تعرض المُبلغ وزوجته لمحاولة سطو مسلح.

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