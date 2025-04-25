دفاع ضحية ابن محمد رمضان: الفنان شارك في الاعتداء وسنطلب ضمه للاتهام

كتب - صابر المحلاوي:

قال المستشار أحمد مختار المحامي دفاع ضحية ابن الفنان محمد رمضان إنه سيدفع في الجلسة الأولى المقرر انعقادها في ١٥ مايو القادم بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية.

وأضاف "مختار" أنه بعد استبعاد النيابة الفنان محمد رمضان من مذكرة الإحالة سيطلب في الحلسة الأولى ضمه إلى ملف القضية كمتهم حيث تضمنت التحقيقات شهادات عدد من الشهود الذين أكدوا تواجده ومعاونته نجله على ضرب زميله المجني عليه خاصة أن النيابة قامت باستدعاءه عدة مرات ولم يستجب وأنه في حالة موافقة المحكمة على ضمه ستصبح محكمة الجنح هي المختصة بنظر القضية وليست محكمة الطفل.

قررت النيابة العامة بأكتوبر إحالة نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل في اتهامه بضرب زميله داخل نادي نيو جيزة بمدينة ٦ أكتوبر وحددت لسة ١٥ مايو المقبل لنظر أولى الجلسات.

وفي وقت سابق نفى محمد سالم، والد الطالب المعتدى عليه من ابن الفنان محمد رمضان داخل نادي نيو جيزة بمنطقة أكتوبر، التصالح مع محمد رمضان.

واستمعت نيابة أكتوبر أول، إلى أقوال دفاع الفنان محمد رمضان، في اتهام نجله بالتعدي على زميله في نادي نيو جيزة بعد خلاف بينهما. وأكد "سالم" ، أنه لم يحدث أي تواصل من جانب محمد رمضان أو ممثليه، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق في النيابة.

وأوضح المستشار أحمد مختار محامي الضحية، أن القضية قيد التحقيق في النيابة العامة، مشيرا إلى أن كل ما يُنشر بشأن التصالح عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من روج لتلك الشائعات وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة احالة القضية إلى محكم الطفل.

كانت اتهمت مديرة شركة دعاية وإعلان، نجل الفنان محمد رمضان، بالاعتداء على ابنها ما تسبب في إصابته بكدمات، أثناء تواجدهما في نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر، وحررت محضرا ضده.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغاً من "ر. ع."، مديرة شركة، تفيد بأن نجلها، عمر، تعرض للاعتداء من قبل نجل محمد رمضان خلال تواجدهما في نادي "ن. ج."

وذكرت المديرة في بلاغها ، أن ابنها كان يلعب كالمعتاد في النادي، ونشب خلاف كلامي بينه وبين نجل رمضان، وتطور الأمر لاعتداء الأخير عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بكدمات في وجهه، وفق روايتها.

وعندما حضرت الأم إلى النادي، اكتشفت أن نجل الفنان محمد رمضان غادر النادي بصحبة مرافقين، فبادرت بتحرير المحضر.