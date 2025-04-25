إحالة ابن محمد رمضان إلى محكمة الطفل بتهمة ضرب زميله بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

أحالت النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر ابن الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل نادي نيو جيزة الشهير، وحددت المحكمة جلسة 15 مايو المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وكان محمد سالم، والد الطالب المعتدى عليه، قد نفى في وقت سابق وجود أي تصالح مع الفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى عدم تلقيه أو أسرته أي تواصل من رمضان أو من يمثله قانونيا.

واستمعت نيابة أول أكتوبر إلى أقوال دفاع الفنان محمد رمضان في الواقعة، والتي تعود إلى خلاف نشب بين ابنه وأحد زملائه داخل النادي، تطور إلى اعتداء بالضرب، بحسب ما أفادت به الشكوى.

وأكد المستشار أحمد مختار، محامي الطالب المجني عليه، أن القضية لا تزال قيد التحقيقات في النيابة العامة، نافياً ما تم تداوله بشأن التصالح، ومشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال من يروج لتلك الشائعات.

وكانت والدة الطالب المعتدى عليه، وتدعى "ر. ع."، وتشغل منصب مديرة بإحدى شركات الدعاية والإعلان، قد تقدمت ببلاغ إلى أجهزة الأمن بالجيزة، أفادت فيه بتعرض نجلها "عمر" للاعتداء من قبل نجل الفنان محمد رمضان أثناء تواجدهما داخل النادي.

وأوضحت أن مشادة كلامية نشبت بين الطفلين خلال اللعب، وتطورت إلى قيام نجل الفنان بالاعتداء على نجلها بالضرب، مما تسبب في إصابته بكدمات في الوجه، حسب أقوالها.

وأضافت أنها توجهت فوراً إلى النادي عقب إبلاغها بالواقعة، لكنها فوجئت بمغادرة نجل رمضان المكان برفقة عدد من المرافقين، ما دفعها إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استمعت إلى أقوال الأم، وطلبت سماع شهادة الطفل المجني عليه، إلى جانب إعداد تقرير طبي لتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت به.