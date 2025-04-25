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لغز جثة داخل برج بانورما بحلوان

09:38 م الجمعة 25 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص داخل برج بكمطقة حلوان جنوب القاهرة، الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ببرج بانوراما.

انتقل رجال المباحث والنيابة العامة إلى محل البلاغ بتقاطع شارع شريف مع الشارع الغربي، وعثر على جثة شخص يرجح تخلصه من حياته منتحرًا.

ويفحص رجال المباحث مسرح الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة مع سماع أقوال الجيران تمهيدا لنقل الجثمان إلى المشرحة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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