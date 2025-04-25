مصابان بحالة اختناق في حريق شقة ببرج سكني بفيصل

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان بحالة اختناق في حريق شقة بشارع الملكة بفيصب غرب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع الملكة.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم وقطاع الغرب.

تبين بالفحص اشتعال النيران بالطابق الـ12 لبرج سكني رقم 36 والمكون من 13 طابقًا، مما أسفر عن حالتي اختناق نقلا إلى أقرب مستشفى للعلاج.