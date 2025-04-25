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الإفراج بالعفو عن 746 نزيلاً بمناسية عيد تحرير سيناء

06:00 م الجمعة 25 أبريل 2025

الإفراج بالعفو عن نزلاء

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القاهرة - مصراوي:

أفرجت وزارة الداخلية بالعفو عن 746 نزيلا عن باقى مدة العقوبة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 746 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

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