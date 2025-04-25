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الأمن يُحبط ترويج مخدرات بـ 4 ملايين جنيه في دمياط والمنيا

03:59 م الجمعة 25 أبريل 2025

مخدرات

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، حيث تمكن من إحباط محاولات لتهريب وترويج المخدرات في مناطق عدة. بتنسيق مع الأجهزة المعنية، نجح القطاع في ضبط عدد من العناصر الإجرامية وتفكيك شبكاتهم.

مديرية أمن دمياط: تمكن رجال الأمن من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحوزتهما 13 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

مديرية أمن المنيا: في عملية منفصلة، تم ضبط سيدة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزتها 4 كيلو جرامات من مخدر الآيس شابو، 2 كيلو جرام من الحشيش، 3 كيلو جرامات من الأفيون، بالإضافة إلى فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 4 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجاري استمرار الحملات الأمنية لضبط المزيد من الجرائم المرتبطة بالمخدرات.

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مخدرات الاتجار في المواد المخدرة دمياط
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