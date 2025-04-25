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غسيل أموال بـ 31 مليون جنيه.. كيف أخفى تاجر الأسلحة أمواله؟

03:03 م الجمعة 25 أبريل 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

كشفت إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة عن تفاصيل عملية غسل أموال لأحد الأشخاص "الذي له معلومات جنائية"، وذلك في إطار التنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة.

كان المشتبه به يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، محاولًا إخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها.

استخدم المشتبه به أساليب متعددة مثل تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات لإخفاء مصدر الأموال. تقدر قيمة الأموال المغسولة بحوالي 31 مليون جنيه.

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إدارة مكافحة المخدرات غسيل أموال
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