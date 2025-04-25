إعلان

ضبط ترسانة أسلحة ومخدرات تقدر بـ 2 مليون جنيه في بالقليوبية والأقصر

01:42 م الجمعة 25 أبريل 2025

حملة أمنية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من تحقيق نتائج مثيرة خلال عملياتها الأمنية الأخيرة. حيث تم ضبط عنصر إجرامي في القليوبية، وبحوزته ترسانة من الأسلحة النارية تشمل بندقية آلية، بندقية خرطوش، فردين خرطوش، فرد محلي، بالإضافة إلى حوالي 9 كيلو جرام من مخدر الهيروين و2 كيلو جرام من مخدر الحشيش. كما تم ضبط دراجة نارية وعدد من الطلقات النارية المختلفة الأعيرة.

وفي حادثة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل في الأقصر بحوزته 6 بنادق آلية، 6 خزائن وكمية من الطلقات النارية. تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط ترسانة أسلحة الأسلحة النارية بندقية خرطوش الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز