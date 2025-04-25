ضبط ترسانة أسلحة ومخدرات تقدر بـ 2 مليون جنيه في بالقليوبية والأقصر

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من تحقيق نتائج مثيرة خلال عملياتها الأمنية الأخيرة. حيث تم ضبط عنصر إجرامي في القليوبية، وبحوزته ترسانة من الأسلحة النارية تشمل بندقية آلية، بندقية خرطوش، فردين خرطوش، فرد محلي، بالإضافة إلى حوالي 9 كيلو جرام من مخدر الهيروين و2 كيلو جرام من مخدر الحشيش. كما تم ضبط دراجة نارية وعدد من الطلقات النارية المختلفة الأعيرة.

وفي حادثة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل في الأقصر بحوزته 6 بنادق آلية، 6 خزائن وكمية من الطلقات النارية. تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.