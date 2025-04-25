اختطاف شخص بريء.. كيف تورط عاطل وزوجته في جريمة فدية مثيرة بالقاهرة؟

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل وزوجته بعد ارتكابهما جريمة اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة بهدف الحصول على مبالغ مالية.

تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من ربة منزل وموظف، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، يفيدان باختفاء نجل الشاكية. وأوضح الموظف أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مجهول يطالبه بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وبعد إجراء التحريات الأمنية، تم تحديد مكان احتجاز المجني عليه وتحريره. كما تم ضبط مرتكبي الواقعة، عاطل وزوجته، المقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتهما، اعترفا بتنفيذهما الجريمة حيث استدرجا المجني عليه وأجبراه على توقيع عدة "إيصالات أمانة"، ثم قاما بتكبيله بالحبال، معتقدين أنه نجل شخص آخر بينهما خلافات مالية. وعقب اكتشافهما أنهما اختطفا الشخص الخطأ، قررا المطالبة بمبلغ مالي من عائلة المجني عليه مقابل إطلاق سراحه. وبإرشادهما، تم ضبط "إيصالات الأمانة" الموقعة من المجني عليه والحبل المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.