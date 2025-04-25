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طريقة مرعبة للتسول.. صقور جارحة تُستخدم لخداع المارة في شوارع القاهرة

12:44 م الجمعة 25 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين باستخدام طيور جارحة من نوع "الصقور" في استجداء المارة بالقاهرة، مقابل مبالغ مالية نظير التقاط الصور معها.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، حيث تبين أنهما عاطلان، وكان بحوزتهما طائران من نوع "صقر". وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة كما وردت في المنشور المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تسليم الطائرين لإحدى حدائق الحيوان المختصة لإيوائهما.

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