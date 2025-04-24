القبض على مسجل خطر يبيع شهادات جامعية مزورة عبر فيسبوك

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تروج لبيع الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية المختلفة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية وبحوزته هاتف محمول وجهاز"لاب توب" بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر باصطناعه الشهادات عن طريق برامج تكنولوجية وإرسالها لراغبى الحصول عليها بمقابل مادى لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.