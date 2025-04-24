تذاكر الهيروين تكتب نهاية"ديلر العشرين" والجنايات: سجن مؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "7" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل على سليم، بمعاقبة "عامل بمنطقة العشرين، بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر بمنطقة بولاق الدكرور.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل على سليم وعضوية المستشارين هشام جبر بشير و محمد عبد القادر الحلو وسكرتارية عبدالعزيز مناع وعصام حسين.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 2016 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 819 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن "يوسف.و" عامل بنطاق شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، في اليوم السادس عشر من يناير 2025، أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع أجهزة الأمن بالجيزة، العامل بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات القطاع أنه يتاجر في المواد المخدرة وخاصة الهيروين، متخذًا شارع العشرين وكرًا لممارسة نشاطه الآثم، و بتفتيشه عثر بحوزته على 5 أكياس يحتوي بداخل كل كيس على جوهر الهيروين المخدر، كما 6 أكياس من ذات المخدر.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 5 خمس أكياس شفافة يزنوا أربعة جرامًا وثمانون سنتيجرام، كما وزنت 6 أكياس آخرين، وزنوا 18.20جراما، كما وزنت قطعة حجرية أسطوانة وزنت 303.70 جرامًا بداخل كل مسحوق وحصوات بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قائم من قانون المخدرات.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، إلى محكمة الجنايات المختصة التى أدانت العامل بالسجن المؤبد لما أسند إليه من اتهام.