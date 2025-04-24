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تفاصيل فيديو سرقة محل في بورسعيد

07:52 م الخميس 24 أبريل 2025

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء القائم على النشر بسرقة شخص مبلغ مالي من داخل المحل الخاص به ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من (مالك محل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخص كسر باب المحل "ملكه" وسرقة مبلغ مالى من داخله.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

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فيديو سرقة محل بورسعي فيديو سرقة سرقة محل
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