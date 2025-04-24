جريمة غامضة وجثة غريق ولحوم فاسدة بمطعم شهير.. 24 ساعة نارية بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

جريمة قتل غامضة وجثة غريق ولحوم فاسدة داخل مطعم شهير، شهد مركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر 24 ساعة مليئة بالأحداث لتتصدر المشهد.

البداية جاءت بانتشال فريق إنقاذ نهري تابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة عامل لقي مصرعه غرقًا بإحدى الترع وإيداعه ثلاجة المشرحة.

ضباط مباحث التموين ومسؤولي الطب البيطري بالمحافظة داهموا مطعما شهيرًا للوجبات الجاهزة وضبطوا كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الواقعة الثالثة الأكثر غموضًا، أبلغ الأهالي عن جثة قتيل بالطريق، وتبين بالفحص المبدئي أن المجني عليه يحمل الجنسية السودانية لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تلقيه طعنات نافذة بالجزء العلوي من جسده.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر شكل فريق بحث بقيادة ضباط فرقة شمال أكتوبر وبمشاركة وحدة مباحث كرداسة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد وضبط الجاني.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح بمعرفة أطباء الطب الشرعي وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة.