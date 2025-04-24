شق صدر الضحية بسكين والنيابة تحسبه احتياطيًا.. جريمة بشعة في إمبابة

القاهرة - مصراوي:

أمرت نيابة إمبابة والمنيرة بحبس عاطل احتياطيًا؛ لاتهامه بقتل عامل خردة طعنًا بسكين بمنطقة الصدر بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة بدائرة قسم إمبابة.

تحريات العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وعاطل تطورت إلى مشاجرة سدد على إثرها الأخير له طعنات نافذة بالصدر أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث إمبابة ومعاونه من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، واعترف بارتكاب الواقعة وأقر بصحة التحريات لتصرح النيابة بدفن جثة القتيل بعد التشريح وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.