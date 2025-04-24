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"انت متعرفش أبويا مين؟".. الداخلية تعلق على فيديو مثير أشعل فيسبوك

06:17 م الخميس 24 أبريل 2025

أبطال الواقعة

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كتب - محمد شعبان:

فيديو قصير مثير للجدل حظي بتداول واسع عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة يظهر خلاله شخص يستقل سيارة ملاكي قيادة آخر يعتدي بالسب على سائق ميكروباص ويهدده بإلحاق الأذى به لنفوذ والده.

سرعان ما انتشر الفيديو مفجرًا موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بالكشف عن هوية ذاك الشاب ومحاسبته على أسلوب وصفوه بغير لائق.

أجهزة وزارة الداخلية رصدت الفيديو وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وامفاجأة الأكبر أن والده "متوفى" كان يعمل فنى بإحدى الشركات بالخارج.

أما السيارة التى كان يستقلها وقائدها ابن خالته "تبين عدم حمله تراخيص قيادة" إضافة إلى التوصل لسائق الميكروباص، جميعهم يقيمون بنطاق محافظة الأسكندرية.

وأقر الطرفان بنشوب مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور، اعتدى على إثرها الشخص الظاهر بمقطع الفيديو على سائق الميكروباص بالسب والشتم والادعاء بنفوذ والده لترهيبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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