9 تذاكر هيروين توقع "سباك بولاق" في كمين الشرطة.. والمحكمة تعاقبه بالمؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

أصدرت الدائرة "7" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل على سليم، حكما بمعاقبة "سباك" بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر بمنطقة بولاق الدكرور.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل على سليم وعضوية المستشارين هشام جبر بشير و محمد عبد القادر الحلو وسكرتارية عبدالعزيز مناع وعصام حسين.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 2805 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 670 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن "أحمد.ف" سباك في اليوم الأخير من يناير 2025 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

و ألقى ضباط قطاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على السباك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن، أنه يتخذ منطقة بولاق الدكرور وكرًا لممارسة نشاطه الآثم، و بتفتيشه عثر بحوزته على كميات كبيرة من المخدرات تحتوى على أكياس تبين أنها هيروين.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات، عبارة عن 9 أكياس بلاستيكية بداخل كل منهم مسحوق بيج اللون وزنوا 11.99 جرامًا ثبت أن المسحوق يحتوي على الهيروين المخدر، كما وزنت الأسطوانة 297.10 جرام ثبت أن المسحوق يحتوي على الهيروين.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، إلى محكمة الجنايات المختصة التى أدانت السباك بالسجن المؤبد لما أسد إليه من اتهام.